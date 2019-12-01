Yanal'la olmaz



Bu sezon ilk kez bir hakem dört dörtlük bir maç yönetti desek yanlış olmaz. Bu kadar cesaretle VAR'a gidebilen ve bu kadar cesaretli kararlar verebilen bir hakemi uzun zamandır sahalarda göremiyoruz!

Hakem mevzusu bir yana; Fenerbahçe ne zaman maç kazanacak hasretle bekliyorum! Ersun Yanal, ligin dibine demir atmış Kayseri ve Antalya'ya 6 puan verdi. Deplasmanda Malatya'dan alınan 1 puanı "iyi sonuç" olarak empoze etti. Şimdi ise Göztepe deplasmanında yine kazanamadı.

Peki Fenerbahçe kimi yenerek şampiyon olacak Ersun hoca?

Bu takım nasıl şampiyon olacak? Her hafta beylik laflar ediyorsun, elde var sıfır! Takım ışık vermiyor ışık...

Zaten sıkıntı burada. İyi oynayıp kaybetse ya da berabere kalsa inanın sesimi çıkarmayacağım.

Sakatlıktan dönen Max Kruse Fenerbahçe'nin en iyisi... Sizce bu tuhaf bir durum değil mi?

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Sonradan oyuna giren Vedat; madem oynayabilecek durumdaydı, neden ilk 11'de sahaya çıkmadı?

Sorular, sorular...

Ersun Yanal hatalarıyla bize sürekli sorular sorduruyor bu sezon... Oysa Fenerbahçe taraftarına cevaplar gerekiyor.

Deniz Türüç kardeşim; sen ne zaman Fenerbahçe'nin futbolcusu olmayı düşünüyorsun?

Senin kadar; farklı mevkilerde şans bulabilen ikinci bir oyuncu yoktur.

Şu andan itibaren benim Yanal'a olan inancım tamamen sona ermiştir.

Başkan Ali Koç'un Yanal'ı zaten istemeyerek takımın başına getirdiğini hepimiz biliyoruz. Bundan sonra yönetimin şampiyonluğu ne kadar istediğini hepimiz göreceğiz. Ersun hocayla bu takımın şampiyon olamayacağı aşikar. Bunu sanırım sadece ben görmüyorumdur!