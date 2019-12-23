Görkemli galibiyet – Emre Bol – Fotomaç
23 Aralık 2019, Pazartesi
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Haberler Yazarlar Emre Bol Görkemli galibiyet

Görkemli galibiyet

Uzun zamandır bir tarafın diğerine bu kadar üstünlük sağladığı bir derbi izlememiştim.
Eminim bunu aklıselim Beşiktaşlılar da söyleyecektir. Maçın her anında, rakibine üstünlüğünü hissettiren bir F.Bahçe vardı...
'nin son anda sakatlığı dolayısıyla kadrodan çıkarılması bence sarı- lacivertlilerin hayrına oldu. Emre bu takımın en önemli isimlerinden biri elbette... Lakin ilerlemiş yaşına rağmen üzerine çok fazla misyon yükledik. Hep onun sahada olmasını, atmasını, attırmasını bekledik. Oysa artık 39 yaşında...
Liderliğini, ağabeyliğini yine yapacak.
Bazen sahada bazen saha dışında...
' maçında oynar mıydı?' oynardı. Ama emin olun bu tempoya uzun süre direnemezdi.
Özellikle ilk yarıda inanılmaz bir fizik mücadelesi vardı. F.Bahçe'ye karşı tek başına Atiba! Gerçekten saygı duyulması gereken bir oyuncu...
Elinden geleni yaptı ama 'nin müthiş presine karşı yapabileceği fazla bir şey yoktu.
Ya Ozan'a ne demeli? Büyük takım macerası bitiyor derken, çok çalışarak küllerinden yeniden doğdu. Birçok farklı mevkide oynayabilmesi hem onun için hem de için büyük avantaj. Her takıma böyle joker oyuncu gerekiyor. Müthiş performansı ve attığı harika golle maçın yıldızı oldu.
, çoğu pozisyonu VAR'dan aldığı kopyalarla çözebildi.
Bence Vida-Serdar pozisyonunda penaltı kararı verilebilirdi. Bu derbinin hakem kararlarından çok şampiyonluk adayı iki takımın arasındaki büyük farkı göstermesi daha önemli.
Fenerbahçe görkemli oyunuyla şampiyonluğun en önemli adayı olduğunu gösterdi. Acaba bu performansı deplasman maçlarında da görebilecek miyiz? İşte bu muamma yüzünden net konuşamıyoruz.
İçerde ve dışarda bir takım bu kadar farklı olmamalı. Şampiyonluk sadece 'den değil, deplasmanda kazanılacak maçlardan geçiyor.

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 23 Aralık 2019, Pazartesi
    1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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