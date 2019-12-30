Ohh be!

Sonunda bir deplasman galibiyeti geldi. Şampiyonluk yarışındaki rakiplerin hemen hepsinin kazanmasıyla Rize maçının önemi daha da artmıştı. Neyse ki ilk yarının kapanışı galibiyetle oldu. İsmail Kartal'ın takımını geride bekletip kontrayla çıkma planı, oyunun inanılmaz derecede sıkışmasına yol açtı. Yüksek şiddetli orta saha presi yapan Fenerbahçeli oyuncular, büyük ihtimalle topun geri kazanılma süresiyle ilgili rekor kırmıştır. Topu çabuk kazanmak oyun üstünlüğünün ele alınmasını sağlıyor elbette. Lakin eli yüzü düzgün net bir atak yapamadı sarılacivertliler... Kruse hayalet gibiydi ve Ersun Yanal ona uzun bir süre dayandı. Ön taraftaki bir oyuncu eksikliği Fenerbahçe'nin olgun atak yapamamasına sebep oldu. Hal böyle olunca gol atmak için sadece iki seçenek kaldı. Duran toplar ve ceza sahası dışından şutlar... Nitekim Fenerbahçe'nin iki golü de bu şekilde oldu. Rizespor Fenerbahçe'nin üzerine neredeyse hiç gelmedi. Maça 1,5 stoperle başlayan Ersun Yanal geçte olsa bunu görerek 2 yama stoperle oyuna devam etti. Hakem Halil Umut Meler, henüz ilk yarıda Vedat'a yapılan penaltıyı verseydi maç çok daha önce kopabilirdi. Nedense hakemler özellikle deplasman maçlarında Fenerbahçe'nin penaltılarını pek göremiyor! Ne onlar ne de VAR'daki zatı muhteremler!