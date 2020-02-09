Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana en göz alıcı özelliği gücü, kuvveti ve dayanıklılığıydı. Takımda ekstra oyuncu sayısının azlığına rağmen kötü oynanan karşılaşmalarda bile kondisyon farkını her zaman sahaya yansıtmayı başardı.

Ancak bu kez rakip Alanyaspor'da güçlüydü. Benzer kondisyona sahip iki takımın çatır çatır güç savaşını izledik. Ortalama takımlar karşısında devşirme oyuncular öyle ya da böyle idare ediyor. Lakin rakip denk olduğunda Jailson gibi yama stoperin defosu daha çok ortaya çıktı.

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Gustavo'nun eline "çarpan" top bence penaltı değildi. Zira topa doğru gidiyor ve eli normal konumunda... Yani topa müdahale etmiyor. Buna rağmen Ümit Öztürk penaltıyı vermedi. Hani bizim Selfie Ümit ! Galatasaray- Trabzonspor maçında VAR'a gidip, pozisyonu izleyip doğru kararı "veremeyen" Ümit! Maçtan sonra Fatih hocasıyla selfie çektiren Ümit! İşine gelince kuralları inanılmaz derecede uygulayan, Fenerbahçe'ye gelince gözünü kapatan Ümit!

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89. dakikada olan bir pozisyon var ki penaltı kere penaltı. Çok net bir el pozisyonunda VAR'a gitmeye bile gerek görmedi hazret.Eğer VAR'a gitse penaltıyı vermek zorunda kalacak! Çok "uyanık" hakem gördüm, çaktırmadan bu işleri yapan! Lakin Selfie Ümit gibi fütursuzca yapanını görmedim.Montaigne'in çok güzel bir sözü var, "Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur" diye... Ben bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon yapılmayacağını ciddi anlamda düşünmeye başladım. Her geçen hafta bu düşüncemi destekleyecek olaylar üst üste geliyor.