Vakit! – Emre Bol – Fotomaç
12 Şubat 2020, Çarşamba
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Vakit!

sahaya, "Türk Futbolu için uyanma vakti" yazan bir pankartla çıktı. Peki sizce kimlerin uyanması gerekiyor?
1- için uyanma vakti 2- MHK için uyanma vakti 3- için uyanma vakti 4- Fenerbahçeli bazı futbolcular için uyanma vakti 5- Adalet için uyanma vakti Bakınız dostlar; işler her geçen gün daha da karışıyor. Bir düdük yüzünden abi- kardeşle kavga ediyor. Bir an evvel Türk futbolunda adaletin sağlanması, kayırmacılığın bitmesi gerekiyor. İlla benim takımım şampiyon olacak düşüncesinden kurtulmalıyız. İyi oynayan kazansın, kötüsü alt lige gitsin. Lakin sonucu düdükler belirlemesin artık. Ben şuna eminim hiçbir takım haketmediğini almak istemez.
Hepsi büyük, köklü camialar...
Fenerbahçe sezon başından bu yana Jailson'un stoper oynadığı maçlarda onun bireysel hatalarıyla 13 puan kaybetmiş.
* * *
Yönetim çok büyük zorluklarla Falette'yi transfer etti. Ne için?
Yaraya merhem olsun diye...
maçında oynamak için değil! Dün baktım; güçlü, kuvvetli, kolay pes etmeyen ve sol ayağını son derece iyi kullanan bir oyuncu...
Artık Ersun Yanal'ın elindeki kadroyu kullanması gerekiyor.
Semih'e yıllarca, "Nöbetçi golcü" dedik, Mevlüt sadece, "kupa golcüsü" olmasın.
Falette elbet hatalar yapacak ama en azından, "Has stoper hata yaptı" demek istiyor Fenerbahçe taraftarı... Hasan Ali ısınmaya çıktığında tribünleri gördünüz mü? Sanki ısınıyor gibi mutlu oldular. Artık yama yapma, gerekeni yap Ersun hoca! Sadece, "sevdiğin" adamları oynatmaktan vazgeç. Akımdaki herkes Fenerbahçe'den para kazanıyor. Bu paralar senin değil, Fenerbahçe'nin cebinden çıkıyor. Alper kadro dışı bırakıldı ama dışarıya atılacak başka "sinekler" de var takımda. Bu kan emicilerden artık kurtulmak şart! Zor günler başlıyor, Allah Fenerbahçe'nin yolunu açık etsin.

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 12 Şubat 2020, Çarşamba
    1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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