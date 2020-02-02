Tutanın iyi olacak!

Uzun zamandır böyle güzel, tempolu bir derbi izlememiştim. Top bir o kalede, bir bu kalede...

Heyecan tavan yaptı tavan...

Çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim; maçın sonucunu önce kaleciler, sonra da forvetler belirledi.

Vedat ve Sörloth sezon başından bu yana karşılaştırdığımız isimler...

Özellikle ilk yarıda Sörloth'un Vedat'a oranla daha ağır bastığını söylemek gerek.

İlk 35 dakika Vedat neredeyse sahada yokken, çok da iyi oynamayan Trabzonspor'da Sörloth takımının gollerinde baş roldeydi.

Hakem Ali Palabıyık genel olarak iyi bir maç yönetse de yanlış korner kararıyla Fenerbahçe'nin golü yemesine neden oldu.

Yahu korner de yanlış karar verse ne olacak demeyin, bak işte sonuca etki ediyor.

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Sezon başından beri söylüyorum, bu takıma kaleci şart diye...Tamam Altay'a destek olalım, her hatasını söylemelim ama...İşte bu "ama" kısmı şampiyonluk demek dostlar.Kaleci kazanacağım derken bir bakmışsın şampiyonluk gitmiş!Şampiyon olmak istiyorsan kalecin senede bir kaç maçı tek başına alacak. Takımın iyi olmadığı zamanlarda, "Merak etmeyin, ben varım" diyecek.Tıpkı dün gece Uğurcan'ın yaptığı gibi...Sörloth gerçekten özel bir oyuncu... Böyle maliyeti düşük, faydası büyük oyuncular kolay bulunmuyor.Kim izleyip tavsiye ettiyse, kim transferinde ön ayak olduysa tebrik ederim.Fenerbahçe açısından sadece kaybedilmiş bir maç...Bu karşılaşmaya daha fazla anlam yüklemek abesle iştigaldir.Daha bu köprünün altından çok sular akacak. Neler gördük neler!