Unutmayacağım!

O kadar tuhaf işler yapıldı ki artık seyirci de takıma sırtını döndü. İşte en tehlikelisi budur. Taraftar maçlara gelmemeye başladığında durup iyi bir düşüneceksin, "Ben nerde hata yaptım" diye... Parasını verip maça gelmeyen adam artık sorgulamaya başlamıştır. "Ben yaptım, oldu" her yerde geçer lakin Fenerbahçe'de asla! "Yumuşacık" bir orta sahayla başladı sarı- lacivertliler.... Ekici, Tolgay, Ferdi... Bu isimleri şimdiye kadar hiç bir arada görmemiştik. Şimdi esas merak edilen konuya gelelim. Denizli karşında Fenerbahçe'nin hocası kimdi? Zeki Göle mi, bence değildi. Emre Belözoğlu mu bence o da değildi. Bana sorarsanız bu maçta Fenerbahçe'nin kadrosunu Başkan Ali Koç yaptı! Bunu bir bilgi olarak değil, içgüdüsel olarak alın.

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Zira sahaya çıkan takım futbolun gerçekleriyle örtüşmüyordu! Bu sezon lig bitti elbette... Ama Fenerbahçe'nin daha fazla ezilmesine, taraftarını ağlatmasına müsade etmeyin. Kendi sahanda alınan bu "zoraki" beraberlik dibe vuruştur. Sakinleşip doğru kararlar verme zamanı geldi. Yeni teknik direktörü getirin, hep birlikte destek olalım. Merak etmeyin; alınacak kötü sonuçlar yeni hocaya yazmaz. Gelsin; gidecekleri, kalacakları, sistemi belirlesin. Bu sezon bitti ama en azından gelecek yılı kurtaralım. Bu aradaaa... Hedefsiz kalmasına rağmen sahada her şeyini veren, terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcuları taraftar asla unutmayacak. En azından ben unutmayacağım. Böyle bilinsin. Üzerinde çubuklu varken kimse boş veremez!