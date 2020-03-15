Bir kişi yoktu! – Emre Bol – Fotomaç
15 Mart 2020, Pazar
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Haberler Yazarlar Emre Bol Bir kişi yoktu!

Bir kişi yoktu!

Arkadaş; yazıyorum, yazıyorum, siliyorum.
İçimdekileri yazsam olmayacak, sahadakini yazsam kimse okumayacak! Hedefsiz kalan bir takımın konsantrasyon problemi yaşayabileceğini kabul ediyorum elbette. Lakin özellikle ilk yarıda oynanan oyunu konsantrasyon eksikliğine bağlamak olmaz!
Beceriksizlik, ruhsuzluk, saçmalık...
Ne derseniz deyin! Sezon başından bu yana saçma sapan goller yediniz. Bu kez ligin en az gol atan takımından da yemeyi başardınız ya! Afiyet olsun!
H H H
Pozisyon yok, şut yok, mücadele yok. Ya maç kazanırsın, kaybedersin, önemli değil. Ben formasını bu duruma düşürmelerine daha çok kızıyorum. önce bir kişi eksildi ardında 9 kişi kaldı. Fakat sahada 1 tane adamakıllı oynayan, puan almayı isteyen Fenerbahçeli futbolcu yoktu!
Sizin maaşlarınızı ödeyebilmek için milyonlarca Fenerbahçe taraftarı dişinden tırnağından arttırıp 'Fener Ol' kampanyasına katıldı. Öyle sallabaşı, al maaşı yaparak size haklarını helal ettiklerini zannetmeyin.
Aslında size idman yaptırmaya filan gerek yok. İşi bilen birisi gelsin tesislere; Fenerbahçe tarihini anlatsın. Belki biraz yüzünüz kızarır!

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 15 Mart 2020, Pazar
    1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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