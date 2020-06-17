İyi tatiller! – Emre Bol – Fotomaç
17 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Yazarlar Emre Bol İyi tatiller!

İyi tatiller!

için sezon finali niteliğinde bir karşılaşmaydı. Senelerdir kupasız kapatılan sezonların ardından kupayı almaya bu kadar yakın olmak aslında taraftarla barışmanın en kestirme yoluydu. İki takımın oyuncu kalitelerine baktığımızda 'un daha derli toplu, daha organize ve oyun ezberi üst düzey olan taraftı. Yine de Fenerbahçeli futbolcuların biraz gaza basacağını, kendilerini affettirmek için her şeylerini sahaya yansıtacağını düşünmüştüm. Ama yanılmışım. Bir kaç oyuncu dışında Fenerbahçe'yi düşünen yok ki!

***

Nwakame'nin sakatlanıp çıkmasının ardından zaten kendi sahasında kontraya çıkmak için bekleyen Trabzonspor iyice geriye yaslandı. Uzunca bir süre hem topun hem de oyunun hakimiyetini eline geçiren sarı- lacivertliler, bir türlü organize oyunu beceremedi. Kulübedeki takımı ayağa kaldıracak tek isim olan 'nin "agresif teknik direktör" halleri yüzünden kırmızı görmesi bütün galibiyet planını çöpe atıverdi! Ya Emre güzel kardeşim; sen nasıl teknik direktörlük yapacaksın? Böyle devam edersen kulübede en çok kart gören isim ünvanını kimselere bırakmazsın!

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Bu arada Fenerbahçe adına maçın en iyisi olan Deniz Türüç'ü oyundan çıkarmak hangi sivri akıllının fikriydi, merak ediyorum. Plansız, programsız, hocasız, yüreksiz ancak buraya kadar... Artık gönül rahatlığıyla tatilinize çıkabilirsiniz. Gidin, güneşlenin, yüzün, Fenerbahçe'nin paralarını çatır çatır yiyin! Yazıklar olsun.

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 17 Haziran 2020, Çarşamba
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