Kahraman olmak

Sanırım şu tribündeki karton taraftarlar, Fenerbahçe için sahadakilerden daha faydalı! "Hedefimiz yok" düşüncesiyle artık ruhları tatile çıkmış Fenerbahçeli bazı futbolcular gelecek sezon acaba çubukluyu giyebilecekler mi?

Son zamanlarda maaş indirimi yaparak Fenerbahçe'de kalabilmek moda oldu! Üstelik bir de kahraman muamelesi görüyorlar! Benim paramla 5 kuruş etmeyecek olanlar...

Bu forma ağırdır, herkese nasip olmaz. Ama nedense maaş indirimi yapanlara hep nasip oluyor!

Merak ettiğim bir konu var.

Yahu koskoca Fenerbahçe'nin alt yapısında oynayarak geliştirilmesi gereken tek bir oyuncu yok mu?

As takım sahaya çıkınca ne oluyor sanki?

H H H

Yeni Malatyaspor aslında daha etkili olan taraftı. Ta ki hakem Ali Şansalan'ın uydurma bir ikinci sarı karttan Gökhan Töre'yi oyundan atmasına kadar...

Ya arkadaş düşme potasındaki bir takımın kaderiyle böyle oynanmaz.

Yazıktır, günahtır.

Bu mağlubiyetle Yeni Malatyaspor küme düşse ne yapacaksın?

Resmen aşağıdaki tüm takımların kaderiyle oynadın.

Keşke Emre Belözoğlu yerden kalkıp, "Bir şey yok hocam" deyiverseydin ne olurdu?

Kahraman olurdun kahraman!

Beni bilirsiniz iyi Fenerbahçeliyim.

Ama Yeni Malatyaspor'un maçı kaybettiğine gerçekten çok üzüldüm.

Çok şükür haram puana sevinecek kadar kötü bir adam değilim.