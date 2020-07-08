İstersen koşma – Emre Bol – Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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İstersen koşma

bu sezon ne çektiyse Jailson'dan çekti! Elbette onu da suçlamak istemiyorum.
Zira mevkisi olmadığı halde, mecburiyetten o bölgede oynuyor.
'in geçen hafta kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmesi stoper sıkıntısını bir kez daha ayyuka çıkardı. Serdar saha içinde bazı hareketleri yaparken galiba kendisini hala 'da zannediyor! Galatasaray'da kolayca kart görmemeye alışmış ama burası Fenerbahçe! Hakemler üzerinde Fenerbahçe forması olunca mercekle maç yönetiyor. Bunu bil ve bundan sonra öyle yap yapacağını...
Jailson'un her zamankinden daha rezalet performansı üzerine önce Ozan stopere geçti ardından Emre kendini Brezilyalı'nın yerine oyuna attı. Resmen daha fazla hata yapmasın diye önce kaleden uzaklaştırdılar sonra da sahadan!
maçı; kötü giden sezonu iyi bitirme adına önemliydi.
Yoksa şampiyonluk dışındaki hedefler taraftarı pek ilgilendirmiyor.
Altay'ın son haftalardaki iyi oyunu içimi rahatlatıyor. Yanlış çıkışları hala var ama iyi oynadıkça güveni arttı.
Emre Belözoğlu'ndan başka bir şey konuşamaz olduk. Saha içinde, saha dışında her şeyini veriyor.
Vallahi billahi helal olsun. O sahaya girince yorulanlar bile mecburen koşmaya başlıyor. İstersen koşma!
Fenerbahçe son bölümde çok pozisyona girse de rakibi ablukaya alsa da galibiyet golünü bir türlü bulamadı.

  • Emre Bol Emre Bol
    1. 08 Temmuz 2020, Çarşamba
    1. E-Posta: emre.bol@fotomac.com.tr
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