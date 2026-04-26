CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Voleybol

Son maça kaldı

Play-off 3-4 etabı 2. maçında Halkbank, Spor Toto’yu 3-1 yenip, seriyi 1-1 yaptı. Üçüncüyü belirleyecek son mücadele salı günü oynanacak

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 06:50
Son maça kaldı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında başkent derbisinde Halkbank, Spor Toto'yu 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off yarı final serisinde Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'ya; Spor Toto ise bir diğer Ankara ekibi Ziraat Bankkart'a 2-0'lık serilerle elendi. Böylece iki ekip sezonu 3. sırada bitirmek için Play- Off 3-4 etabında eşleşti. Serinin ilk maçını kazanan taraf 3-2'yle (23-25, 25-20, 29-27, 21-25, 12-15) Spor Toto oldu.

HALKBANK GERİ DÖNDÜ

Son derece heyecanlı geçen dünkü maçta ilk seti 25-23 alan Spor Toto, 1-0 öne geçti. İlk setin ardından oyuna ağırlığını koyan Halkbank, ikinci seti 25-22, üçüncü seti 25-21 ve dördüncü seti 25-17 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı ve durumu 1-1'e getirdi. Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabında 3 maç üzerinden oynanacak seride, 2 galibiyet alan takım sezonu 3. tamamlayacak. Son maç, salı günü saat 19.00'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak ve TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

ALTEKMA'NIN KONUĞU BURSA

Efeler Ligi Play-Off 7-8 Etabı ikinci maçında Altekma bugün evinde Bursa Büyükşehir Belediye ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanarak seride 1-0 öne geçen İzmir temsilcisi evinde de galip gelip, sezonu 7'nci sırada tamamlamayı hedefliyor. Bursa ekibinin maçı kazanması halinde serinin üçüncü ve son maçı 29 Nisan Çarşamba günü Bursa'da oynanacak.

G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den!
F.Bahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! Asensio...
DİĞER
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
Trump'ın katıldığı yemeğe silahlı saldırı girişimi: Şüpheli yakalandı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı!
G.Saray yönetiminden derbi öncesi prim kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! Asensio... F.Bahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! Asensio... 01:02
F.Bahçe'den taraftarlarına derbi jesti! F.Bahçe'den taraftarlarına derbi jesti! 01:02
G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den! G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den! 01:02
G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk kutlamalarına bile katılacak G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk kutlamalarına bile katılacak 01:02
Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı! Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı! 01:02
G.Saray yönetiminden derbi öncesi prim kararı! G.Saray yönetiminden derbi öncesi prim kararı! 01:02
Daha Eski
Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor! Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor! 01:02
Göztepe evinde 5 maç sonra galip! Göztepe evinde 5 maç sonra galip! 01:02
G.Saray'da derbinin şifresi! 'Liverpool formülü' G.Saray'da derbinin şifresi! 'Liverpool formülü' 01:02
Eyüp'ten hayati 3 puan! Eyüp'ten hayati 3 puan! 01:02
Kayserispor umutlarını tazeledi! Kayserispor umutlarını tazeledi! 01:02
Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler 01:02