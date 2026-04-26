Son maça kaldı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabı ikinci maçında başkent derbisinde Halkbank, Spor Toto'yu 3-1 yenerek seride durumu 1-1'e getirdi. Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off yarı final serisinde Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'ya; Spor Toto ise bir diğer Ankara ekibi Ziraat Bankkart'a 2-0'lık serilerle elendi. Böylece iki ekip sezonu 3. sırada bitirmek için Play- Off 3-4 etabında eşleşti. Serinin ilk maçını kazanan taraf 3-2'yle (23-25, 25-20, 29-27, 21-25, 12-15) Spor Toto oldu.

HALKBANK GERİ DÖNDÜ

Son derece heyecanlı geçen dünkü maçta ilk seti 25-23 alan Spor Toto, 1-0 öne geçti. İlk setin ardından oyuna ağırlığını koyan Halkbank, ikinci seti 25-22, üçüncü seti 25-21 ve dördüncü seti 25-17 kazanarak maçtan 3-1 galip ayrıldı ve durumu 1-1'e getirdi. Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 3-4 etabında 3 maç üzerinden oynanacak seride, 2 galibiyet alan takım sezonu 3. tamamlayacak. Son maç, salı günü saat 19.00'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak ve TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

ALTEKMA'NIN KONUĞU BURSA

Efeler Ligi Play-Off 7-8 Etabı ikinci maçında Altekma bugün evinde Bursa Büyükşehir Belediye ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak. İlk maçı deplasmanda 3-0 kazanarak seride 1-0 öne geçen İzmir temsilcisi evinde de galip gelip, sezonu 7'nci sırada tamamlamayı hedefliyor. Bursa ekibinin maçı kazanması halinde serinin üçüncü ve son maçı 29 Nisan Çarşamba günü Bursa'da oynanacak.