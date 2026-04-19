Şampiyon belli oluyor

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 06:50
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında VakıfBank, bugün Fenerbahçe'yi ağırlayacak. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki maç, saat 19.00'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak. Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride 2-2 eşitlik bulunuyor. Kazanan takım şampiyon olacak. VakıfBank, kazanırsa Sultanlar Ligi'nde 15. şampiyonluğunu elde edecek. Fenerbahçe ise kazanması durumunda ligde 8. kez kupanın sahibi olacak.