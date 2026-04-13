Vakıfbank, Fenerbahçe Medicana'ya karşı seride 2-1 öne geçen taraf oldu!

Ziraat Türkiye Kupası
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 21:41
Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında evinde Fenerbahçe Medicana'yı ağırlayan Vakıfbank, rakibini 3-1 mağlup etti ve seride 2-1 öne geçti.

Üç galibiyet alan tarafın 2025-26 sezonu şampiyonu olacağı seride dördüncü maç, 16 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Müsabakaya iyi başlangıç yapan Fenerbahçe Medicana, 9-3'lük üstünlük yakaladı ve VakıfBank, mola aldı. Moladan sonra da etkili servislerle farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertli takım, ilk seti 25-19 kazandı ve durumu 1-0 yaptı.

VakıfBank, ikinci sette oyunun hakimiydi. Hücumda ritmini bulan sarı-siyahlı ekip, Fenerbahçe Medicana karşısında ikinci seti 25-19 üstün bitirdi ve durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü set de VakıfBank üstünlüğüyle geçti. Rakibine göre daha az hata yapan ev sahibi takım, seti 25-18 kazanarak 2-1 öne geçti.

Müsabakanın dördüncü seti büyük çekişmeye sahne oldu. Markova ve Boskovic ile etkili olan VakıfBank, seti 25-23, maçı da 3-1 kazandı.

Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
CHP'deki olay görüntünün arka planı: Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'le beraber alana geldi | Özgür Özel Özkan Yalım'ın aldığı VIP ile geziyor
