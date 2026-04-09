Avrupa Fatihi Galatasaray

Galatasaray Daikin, CEV Kupası finali rövanşında İtalyan rakibi Reale Mutua Fenera Chieri 76'yı Burhan Felek'te 3-1 mağlup ederek tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. İtalya'daki ilk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, evindeki mücadelede 1-0 geriye düşse de muhteşem bir geri dönüşe imza attı (25-27, 25- 22, 25-18, 25-18). Daha önce CEV Cup'ta üç kez final kaybeden Cimbom, dördüncü finalinde şeytanın bacağını kırarak kupayı müzesine götürdü.

Kritik mücadeleyi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve kulübün efsane ismi Fatih Terim de tribünden takip etti. Kapalı gişe oynanan maçta taraftarının yoğun desteğini arkasına alan sarı-kırmızılılar, maç sonunda büyük coşku yaşadı. 2009- 2010 sezonundaki üçüncülük ve ardından gelen üç final yenilgisinin ardından gelen bu zafer, kulüp tarihine altın harflerle kazındı. Sarı-kırmızılı sporcular, elde edilen tarihi başarının ardından Burhan Felek'te taraftarla birlikte büyük coşku yaşadı.