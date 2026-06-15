Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşılaşacak. Final serisinin ilk müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.
İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:
1. Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 12-11 Beşiktaş GAİN
(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)
FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS HABER'de canlı olarak yayınlanıyor.