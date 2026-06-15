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Haberler Basketbol Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı CANLI

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi final serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Fenerbahçe Beko bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak seride durumu 1-1'e getirmek istiyor. Beşiktaş GAİN ise rakibini mağlup ederek 2-0'lık bir seri yakalayarak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalamak istiyor. Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2026 19:49 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2026 20:17
Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı CANLI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN karşılaşacak. Final serisinin ilk müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 88-80 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İŞTE CANLI PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot oynanıyor: Fenerbahçe Beko 12-11 Beşiktaş GAİN

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

FENERBAHÇE BEKO-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS HABER'de canlı olarak yayınlanıyor.

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