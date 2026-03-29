Avantaj Cimbom’da

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8'incilik ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda Türk Hava Yolları'nı (25-21, 25-17, 25-11) skorla 3-0 yendi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, 2 galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı seride 1-0 öne geçti. Seride ikinci mücadele, 12 Nisan Pazar günü saat 18.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8 etabındaki diğer eşleşme olan Aras Kargo ile Nilüfer Belediyespor Eker arasındaki ilk karşılaşma, yarın saat 18:00'de TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak. Müsabaka Tabii Spor'dan canlı yayınlanacak. Üç maç üzerinden oynanacak 5-8 etabında iki galibiyet alan takım play-off 5-6 etabına yükselecek.