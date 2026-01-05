Arina soku

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yoluna namağlup 2'de 2 ile devam eden Fenerbahçe Medicana'nın, PGE Budowlani Lodz ile deplasmanda oynanacak karşılaşma için Polonya'ya önemli bir eksikle gitmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin Arina Fedorovtseva'nın seyahat öncesi organizasyon kapsamında resmi işlemleri tamamlanamadı.

KAFİLEDE YOK

Sarı-lacivertlilerin Rus yıldızı, Polonya'ya hareket eden kafilede vize işlemlerinin gecikmesi sebebiyle yer alamadı. Bugün yapılacak başvurulardan sonuç alınamaması halinde Sarı Melekler, Polonya'da sahaya Fedorovtseva'dan yoksun çıkacak. Karşılaşma yarın saat 20.00'de Lodz Sport Arena'da oynanacak ve TRT Spor Yıldız canlı yayınlanacak.