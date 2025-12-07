CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Bankkart 9'da 9 yaptı

Ziraat Bankkart 9’da 9 yaptı

Ziraat Bankkart, Efeler Ligi 9. haftasında Altekma’yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025 Pazar 06:50
Ziraat Bankkart 9’da 9 yaptı
Efeler Ligi'nde 9. haftasında Ziraat Bankkart, Altekma'ya konuk oldu. TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı; lider Ziraat Bankkart setleri 14-25, 29-31 ve 22-25 kazandı ve rakibini 3-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız şekilde devam etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Ziraat Bankkart'tan 22 sayıyla Nimir Abdel-Aziz olurken; Trevor Clevenot 9, Vahit Emre Savaş 8, Bedirhan Bülbül 7 ve Tomasz Fornal 6 sayıyla galibiyette etkili isimler oldu. Altekma'da ise Jordan Matthew Ewert 15 sayıyla takımına katkı verdi. Ziraat Bankkart böylece 9. maçında 9. galibiyetini aldı ve 26 puanla liderliğini sürdürdü. Altekma ise beşinci mağlubiyetini aldı ve 12 puanda kaldı.
