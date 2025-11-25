İlk kez 4 Türk takımı Avrupa'da

2005-2026 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor. Türkiye, grup aşamasında ilk kez 4 takımla temsil edilecek. Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana, VakıfBank sezona yine Avrupa şampiyonluğu parolasıyla başlayacak. Ankara temsilcisi Zeren Spor ise "wild card" alarak ligde ilk kez bu seviyede mücadele verecek.
