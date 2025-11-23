Galatasaray Daikin’den net zafer! Nilüfer Belediyespor Eker’i mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Daikin, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Nilüfer Belediyespor Eker'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, etkili performans sergilediği mücadeleden 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın hakemliğini Mehmet Gül ve Yasin Çalışkan üstlendi.
MAÇ KADROLARI
Galatasaray Daikin:
Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Ayçin Akyol
(Yedekler: Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Carutasu)
Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin, Buse Pehlivan
(Yedekler: Merve İzbilir, Cajic, Burcu Yönder, Sude Gümüş, Öykü Saruhan, Ünzilenur Hacıoğlu)
SET SONUÇLARI
1. Set: 25-16
2. Set: 25-23
3. Set: 25-16