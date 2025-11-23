CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Galatasaray Daikin’den net zafer! Nilüfer Belediyespor Eker’i mağlup etti

Galatasaray Daikin’den net zafer! Nilüfer Belediyespor Eker’i mağlup etti

Sultanlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray Daikin, Burhan Felek’te konuk ettiği Nilüfer Belediyespor Eker’i set vermeden mağlup etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 19:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Daikin’den net zafer! Nilüfer Belediyespor Eker’i mağlup etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Daikin, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Nilüfer Belediyespor Eker'i ağırladı. Sarı-kırmızılılar, etkili performans sergilediği mücadeleden 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın hakemliğini Mehmet Gül ve Yasin Çalışkan üstlendi.

MAÇ KADROLARI

Galatasaray Daikin:

Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Ayçin Akyol

(Yedekler: Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Carutasu)

Nilüfer Belediyespor Eker:

Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin, Buse Pehlivan

(Yedekler: Merve İzbilir, Cajic, Burcu Yönder, Sude Gümüş, Öykü Saruhan, Ünzilenur Hacıoğlu)

SET SONUÇLARI

1. Set: 25-16

2. Set: 25-23

3. Set: 25-16

Tedesco: Futbolcularıma saygı duyulmasını isterim
Ç. Rizespor - F.Bahçe | CANLI
DİĞER
Yeşilçam'ın usta ismi Salih Güney'den üzen haber! Meğer aylardır bu hastalıkla mücadele ediyormuş...
Başkan Erdoğan "Barış için her şeyi seferber ettik" diyerek duyurdu: "Putin'le görüşeceğim" | Özgür Filistin yoksa küresel barış yok!
Yalçın: Psikolojimiz bozuldu!
Frankfurt’tan Szymanski hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Opet derbide kazandı! F.Bahçe Opet derbide kazandı! 20:13
Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! 19:39
G.Saray Daikin’den net zafer! G.Saray Daikin’den net zafer! 19:28
Tedesco: Futbolcularıma saygı duyulmasını isterim Tedesco: Futbolcularıma saygı duyulmasını isterim 19:20
Dolmabahçe'de yönetime ve Yalçın’a tepki! Dolmabahçe'de yönetime ve Yalçın’a tepki! 19:16
Beşiktaş ve Samsunspor’un kapışmasında kazanan yok! Beşiktaş ve Samsunspor’un kapışmasında kazanan yok! 19:02
Daha Eski
Kasımpaşa'dan 2. yarıda geri dönüş! Kasımpaşa'dan 2. yarıda geri dönüş! 18:59
Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon Beşiktaş penaltı kazandı! İşte o pozisyon 18:27
Vanspor son nefeste beraberliği kurtardı! Vanspor son nefeste beraberliği kurtardı! 18:13
Stanimir Stoilov: Hücumda iyi değildik Stanimir Stoilov: Hücumda iyi değildik 18:06
Beşiktaş–Samsunspor maçında sahaya martı indi! Beşiktaş–Samsunspor maçında sahaya martı indi! 18:05
Galatasaray MCT Technic evinde galip! Galatasaray MCT Technic evinde galip! 17:56