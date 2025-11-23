CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Arina fırtınası

Arina fırtınası

Fenerbahçe'nin Rus yıldızı Arina Fedorovtseva, Galatasaray’a karşı oynanan derbide 37 sayı üreterek kariyer rekorunu kırdı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2025 Pazar 06:50
Arina fırtınası
Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop'ta oynanan sezonun ilk derbisini Fenerbahçe Medicana, ezeli rakibi Galatasaray Daikin'i 3-2 yenerek kazandı ve ligde 6'da 6 yaptı. Nefes kesen mücadelede geceye damga vuran isim, Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki Rus yıldızı Arina Fedorovtseva oldu. Arina, maçı 37 sayıyla tamamlayarak Sultanlar Ligi'nde kariyer rekorunu kırdı. Fenerbahçe 17 puanla 2. sıraya yerleşirken, Galatasaray 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 14 puanla 3. sırada kaldı.
