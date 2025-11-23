Arina fırtınası

Vodafone Sultanlar Ligi 6. haftasında Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop'ta oynanan sezonun ilk derbisini Fenerbahçe Medicana, ezeli rakibi Galatasaray Daikin'i 3-2 yenerek kazandı ve ligde 6'da 6 yaptı. Nefes kesen mücadelede geceye damga vuran isim, Fenerbahçe'nin 20 yaşındaki Rus yıldızı Arina Fedorovtseva oldu. Arina, maçı 37 sayıyla tamamlayarak Sultanlar Ligi'nde kariyer rekorunu kırdı. Fenerbahçe 17 puanla 2. sıraya yerleşirken, Galatasaray 4 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 14 puanla 3. sırada kaldı.