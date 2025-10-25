Sahne Efelerin

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 56. sezonu bugün başlayacak. Ligde 2025-2026 sezonu, saat 13.00'te Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak Rams Global Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlikspor maçıyla açılacak. İlk hafta ayrıca geçen sezon SMS Grup Efeler Ligi şampiyonu olan Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana'yı karşı karşıya getirecek.

PLAY-OFF HEYECAN KATACAK

Sezonun ilk yarısı 27 Aralık 2025'te tamamlanacak, ikinci devre ise 11 Ocak 2026'dan 22 Mart 2026'ya kadar oynanacak. Ligi lider bitiren takım, CEV Şampiyonlar Ligi'ne son kontenjanla katılacak. İlk 4 sırada yer alan ekipler, play-off 1. etapta mücadele edecek. 5-8. sıralardaki takımlar ise play-off 2. etapta sıralama mücadelesi verecek.

REKOR ECZACIBAŞI'DA

Ligin geride kalan 55 sezonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım, 12 kez ile Eczacıbaşı oldu. 1996'da faaliyetlerine son veren Eczacıbaşı'nı, 10 kez mutlu sona ulaşan Halkbank ve 5 kupası bulunan son şampiyon F.Bahçe izliyor.

SON 5 YIL ANKARA'DA

Lig şampiyonu 5 sezondur başkentten çıkıyor. Tarihindeki şampiyonluklarını son 5 sezonda kazanan Ziraat Bankkart 4, Halkbank ise 1 şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Galatasaray ise 36 yıldır şampiyon olamıyor.