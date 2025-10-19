CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Dünyanın en güçlü ligi

Dünyanın en güçlü ligi

VakıfBank’ın yıldız smaçörü Marina Markova Sultanlar Ligi’ne övgü yağdırarak “Her takımın daha da güçlendiğini görüyorum. Bunun için heyecanlanıyorum” dedi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dünyanın en güçlü ligi
Vakıfbank'ın yıldızı Marina Markova, 2025-26 sezonunda Sultanlar Ligi ve Avrupa Şampiyonlar Ligi hedefleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçen sezon Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşayan Rus smaçör, Sultanlar Ligi'nin dünyanın en güçlü liglerinden biri olduğunu belirterek "Her takımın daha da güçlendiğini görüyorum. Bunun için çok heyecanlanıyorum" dedi. VakıfBank'ın bu yılki Avrupa hedeflerini de değerlendiren Markova şöyle devam etti: "Geçen sezonu çok güzel tamamladık. Final Four'a da gittik. Oradaki her takım da inanılmaz. Yine Final Four'a katılacağımızı umuyorum."
Tedesco Skriniar'ın yokluğunda kararını verdi!
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den...
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
CANLI ANLATIM | KKTC’de kritik seçim! 218 binden fazla seçmen oy kullanacak
G.Saray Başakşehir deplasmanında kazandı!
F.Bahçe o transferden olumsuz yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Austin'de pole pozisyonu Verstappen'in! Austin'de pole pozisyonu Verstappen'in! 01:23
Austin'de pole pozisyonu Verstappen'in! Austin'de pole pozisyonu Verstappen'in! 01:23
Buruk'tan Sane ve Sara açıklaması! Buruk'tan Sane ve Sara açıklaması! 00:52
G.Saray Başakşehir deplasmanında kazandı! G.Saray Başakşehir deplasmanında kazandı! 00:52
Başakşehir-G.Saray maçında gole VAR engeli! Başakşehir-G.Saray maçında gole VAR engeli! 00:52
G.Saray maçı öncesinde Filistin için şiir okundu! G.Saray maçı öncesinde Filistin için şiir okundu! 00:52
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den... F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den... 00:52
Tekke: Daha iyi olmalıyız! Tekke: Daha iyi olmalıyız! 00:52
C. Ronaldo’dan Al-Fateh kalesine füze! C. Ronaldo’dan Al-Fateh kalesine füze! 00:52
Başakşehir'de Filistin koreografisi! Başakşehir'de Filistin koreografisi! 00:52
Sergen Yalçın: Beşiktaş'a yakışan bir durum değil! Sergen Yalçın: Beşiktaş'a yakışan bir durum değil! 00:52
Beşiktaş'a evinde Gençlerbirliği şoku! Beşiktaş'a evinde Gençlerbirliği şoku! 00:52