Dünyanın en güçlü ligi

Vakıfbank'ın yıldızı Marina Markova, 2025-26 sezonunda Sultanlar Ligi ve Avrupa Şampiyonlar Ligi hedefleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçen sezon Türkiye Ligi şampiyonluğu yaşayan Rus smaçör, Sultanlar Ligi'nin dünyanın en güçlü liglerinden biri olduğunu belirterek "Her takımın daha da güçlendiğini görüyorum. Bunun için çok heyecanlanıyorum" dedi. VakıfBank'ın bu yılki Avrupa hedeflerini de değerlendiren Markova şöyle devam etti: "Geçen sezonu çok güzel tamamladık. Final Four'a da gittik. Oradaki her takım da inanılmaz. Yine Final Four'a katılacağımızı umuyorum."