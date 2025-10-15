CANLI SKOR ANA SAYFA
Eda Erdem'den Kocaeli'deki taraftarlara teşekkür

Eda Erdem'den Kocaeli'deki taraftarlara teşekkür

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın kaptanı Eda Erdem, Türkiye-Gürcistan maçında yapılan koreografide kendisine de yer veren Kocaelili taraftarlara teşekkür etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 14:20
Eda Erdem'den Kocaeli'deki taraftarlara teşekkür

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ı konuk etti. Ay-yıldızlılar, Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Mücadele öncesi hazırlanan koreografide A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, A Milli Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman ve A Milli Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem'e de yer verildi.

Kendisinin de yer aldığı koreografiyi sosyal medya hesabından paylaşan Eda Erdem, Kocaelili taraftarlara teşekkür etti. Erdem paylaşımında, "Maç izlemeye hazırlanırken böyle bir sürprizle karşılaşmak çok gurur verici. Başarılar Türkiye! Türk önde, Türk ileri." ifadelerini kullandı.

