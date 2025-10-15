Eda Erdem'den Kocaeli'deki taraftarlara teşekkür

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Gürcistan'ı konuk etti. Ay-yıldızlılar, Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Mücadele öncesi hazırlanan koreografide A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, A Milli Basketbol Takımı kaptanı Cedi Osman ve A Milli Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem'e de yer verildi.

Kendisinin de yer aldığı koreografiyi sosyal medya hesabından paylaşan Eda Erdem, Kocaelili taraftarlara teşekkür etti. Erdem paylaşımında, "Maç izlemeye hazırlanırken böyle bir sürprizle karşılaşmak çok gurur verici. Başarılar Türkiye! Türk önde, Türk ileri." ifadelerini kullandı.