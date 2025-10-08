Arkas Spor 0-3 Fenerbahçe Medicana (MAÇ SONUCU ÖZET)

Erkekler Voleybol 1. Ligi 3. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Medicana'ya 28-30, 20-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.
Salon: Atatürk
Hakemler: Serhat Semis, Mümin Şalvarlılar
Arkas Spor: Eyüp Marangoz, Hüseyin Emir Abdik, Kerem Şahin, Taha Sabah, Muharrem Kurtuluş, Yusuf Angun (Bora Duran, Yiğit Şahinkoç)
Fenerbahçe: Hasan Ali Yanar, Emir Aslan Güner, Yılmaz Üner, Abdulvahap Han, Branco Zilic, Süleyman Turna (Recep Çınar, Tuğrul Düzce, Mehmet Akarsu, İsmail Yusuf Deniz, Muhammed Alaca)
Setler: 28-30, 20-25, 23-25
Süre: 90 dakika (31, 29, 30)