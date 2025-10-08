Arkas Spor 0-3 Fenerbahçe Medicana (MAÇ SONUCU ÖZET)

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Erkekler Voleybol 1. Ligi 3. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Medicana'ya 28-30, 20-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 19:31
Erkekler Voleybol 1. Ligi 3. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe Medicana'ya 28-30, 20-25 ve 23-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu.

Salon: Atatürk

Hakemler: Serhat Semis, Mümin Şalvarlılar

Arkas Spor: Eyüp Marangoz, Hüseyin Emir Abdik, Kerem Şahin, Taha Sabah, Muharrem Kurtuluş, Yusuf Angun (Bora Duran, Yiğit Şahinkoç)

Fenerbahçe: Hasan Ali Yanar, Emir Aslan Güner, Yılmaz Üner, Abdulvahap Han, Branco Zilic, Süleyman Turna (Recep Çınar, Tuğrul Düzce, Mehmet Akarsu, İsmail Yusuf Deniz, Muhammed Alaca)

Setler: 28-30, 20-25, 23-25

Süre: 90 dakika (31, 29, 30)

Anasayfa
