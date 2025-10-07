Guidetti memnun

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, 2025-26 sezonu için kaliteli bir kadro kurduklarını belirtti. Kanada Milli Takımı'nda geçirdiği keyifli yazdan bahseden Guidetti, genç oyuncuları geliştirdiğini söyledi. VakıfBank'ta yeni bir başlangıç yaptıklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, altyapıdan gelen 7 oyuncuyla gurur duyduğunu vurguladı. Ligin bu sezon daha rekabetçi olacağını belirten Guidetti, her alanda final oynama hedefinde olduklarını ve baskının hak edilmiş bir ayrıcalık olduğunu ekledi.
