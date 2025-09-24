CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Mehmet Kırık sporda başarıya damga vurdu

Mehmet Kırık sporda başarıya damga vurdu

Antrenör olarak görev yapan Mehmet Kırık, voleybol takımıyla büyük başarılar kazandı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 15:27
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Mehmet Kırık sporda başarıya damga vurdu

Aşkale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde antrenör olarak görev yapan Mehmet Kırık, ilçede spora damga vurmaya devam ediyor. Voleybol alanında geçen yıl büyük bir başarıya imza atan Kırık, takımıyla profesyonel 2. Lig'de mücadele ederek şampiyonluk elde etti.

Sporun tabana yayılması için yıllardır özveriyle çalışan başarılı antrenör, her yıl açtığı kurslarla onlarca gence ücretsiz antrenman imkânı sunuyor. Mehmet Kırık'ın yetiştirdiği sporcular yalnızca voleybol sahalarında değil, aynı zamanda polislik, jandarma ve BESYO sınavlarında da önemli dereceler elde ederek ülke genelinde çeşitli kurumlara adım atıyor.

Yaklaşık 15 yıldır aralıksız olarak gençlere spor sevgisi aşılayan Kırık, bu yıl da birçok öğrencisinin hedefledikleri sınavları kazanarak okullarına başlamasının gururunu yaşıyor.

Aşkale'de sporun gelişimine büyük katkı sunan Mehmet Kırık, başarıları ve yetiştirdiği gençlerle ilçenin gururu olmayı sürdürüyor.

G.Saray'dan genç stoper hamlesi!
Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu!
DİĞER
57 yaşındaki rock yıldızı frene bastı! Teoman'dan hayranlarını şaşırtan açıklama: "Emekli oldum"
CHP İstanbul Kongresi için mahkeme "dur" dedi! YSK "Devam" kararı verdi... Tebliğ için giden heyete müdahale
Icardi-Wanda davasında sular durulmuyor!
İsrail kulüplerine şehre giriş yasaklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor-Beşiktaş maçı detayları! Kayserispor-Beşiktaş maçı detayları! 15:20
Erkek ragbi takımı Avrupa Konferansı'nda Erkek ragbi takımı Avrupa Konferansı'nda 15:18
Dinamo Zagreb-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Dinamo Zagreb-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 15:16
Nice-Roma maçı ne zaman? Nice-Roma maçı ne zaman? 15:08
Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! Avrupa Ligi'nin en değerli 10 takımı belli oldu! 15:04
Erkek voleybol takımına 2 transfer Erkek voleybol takımına 2 transfer 14:57
Daha Eski
Kızılyıldız-Celtic maçı ne zaman? Kızılyıldız-Celtic maçı ne zaman? 14:49
Polonya-Türkiye | CANLI Polonya-Türkiye | CANLI 14:39
Freiburg-Basel maçı ne zaman? Freiburg-Basel maçı ne zaman? 14:38
Icardi-Wanda davasında sular durulmuyor! Icardi-Wanda davasında sular durulmuyor! 14:02
İsrail kulüplerine şehre giriş yasaklandı! İsrail kulüplerine şehre giriş yasaklandı! 13:43
Arda Güler'den çocuk taraftara jest! Arda Güler'den çocuk taraftara jest! 13:03