Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri Dünya Şampiyonası maçı!

Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman? Milli voleybol takımı, başarılı grup aşamasının ardından adını çeyrek finale yazdırarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman oynanacak sorusu, mücadeleyi canlı izlemek isteyen izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Filenin Efeleri, çeyrek finalde Polonya ile kozlarını paylaşacak. Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusu, heyecanla beklenen maç öncesinde gündemin en çok arananları arasında yer alıyor. Peki, Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 FIVB Erkekler Voleybol Dünya Şampiyonası'nda müthiş bir performans sergileyen A Milli Erkek Voleybol Takımımız, adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Türkiye - Polonya çeyrek final maçı ne zaman sorusunun yanıtı da resmi afişle duyuruldu. Maç 24 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

TÜRKİYE-POLONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Henüz maçın başlama saati ve yayın kanalı resmi olarak duyurulmadı. Ancak daha önceki maçlar gibi bu kritik karşılaşmanın da TRT 1 veya TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Yayın saati açıklandığında güncel bilgilerle haber güncellenecektir.