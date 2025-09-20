CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Filenin Efeleri çeyrek finalde! 2025 Dünya Şampiyonası A Milli Erkek voleybol takımı çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Filenin Efeleri çeyrek finalde! 2025 Dünya Şampiyonası A Milli Erkek voleybol takımı çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Filenin Efeleri çeyrek final maçı için nefesler tutuldu. 2025 Dünya Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza atan A Milli Erkek Voleybol Takımı, çeyrek finale yükselerek büyük bir gurur yaşattı. Voleybolseverler, Filenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman, hangi gün ve kiminle oynanacak sorularına yanıt arıyor. Peki, A Milli Erkek voleybol takımı çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 14:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Filenin Efeleri çeyrek finalde! 2025 Dünya Şampiyonası A Milli Erkek voleybol takımı çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

2025 Dünya Şampiyonası programına göre çeyrek final karşılaşmaları önümüzdeki günlerde oynanacak. Bu kapsamda Filenin Efeleri çeyrek final maçı da turnuva fikstürüne göre kesinleşecek. Maçın canlı yayın detayları, saat bilgisi ve kanal bilgisi federasyon tarafından duyurulacak. Vatandaşlar, Filenin Efeleri'nin çeyrek finalde kiminle karşılaşacağını merak ediyor. Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakibi kim olacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, A Milli Erkek voleybol takımı (Filenin Efeleri) çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final karşılaşmaları 24-25 Eylül tarihlerinde, yarı finaller 27 Eylül, final ve üçüncülük müsabakası ise 28 Eylül'de yapılacak.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI ÇEYREK FİNALDE KİMİNLE OYNAYACAK?

Milliler, Polonya-Kanada maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

Fatura Sane'ye kesildi! Kaldığı otelde yuhalandı
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yedek golcü...
DİĞER
Gazze’de insanlık nasıl hurdaya çıkarıldı?
Ya YPG entegre olacak ya "kılıç" kınından çıkacak! Şara "PKK sabote ediyor" dedi... TAKVİM sabotajları ve sabotajcıları deşifre etti
F.Bahçe'de flaş gelişme! Gerginlik sonrası ara verildi
Beşiktaş'a Ndidi müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'da flaş Sane gerçeği! Zaha... Galatasaray'da flaş Sane gerçeği! Zaha... 14:43
Golden Boy adayları açıklandı mı? 4 milli yıldız listede! Golden Boy adayları arasında hangi Türk futbolcular var? Golden Boy adayları açıklandı mı? 4 milli yıldız listede! Golden Boy adayları arasında hangi Türk futbolcular var? 14:42
Beşiktaş'a Ndidi müjdesi! Beşiktaş'a Ndidi müjdesi! 14:42
Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Real Madrid-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 14:19
Filenin Efeleri çeyrek finalde! 2025 Dünya Şampiyonası A Milli Erkek voleybol takımı çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Efeleri çeyrek finalde! 2025 Dünya Şampiyonası A Milli Erkek voleybol takımı çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? 14:07
Fatura Sane'ye kesildi! Kaldığı otelde yuhalandı Fatura Sane'ye kesildi! Kaldığı otelde yuhalandı 13:41
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş gelişme! Gerginlik sonrası ara verildi F.Bahçe'de flaş gelişme! Gerginlik sonrası ara verildi 12:47
Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig) Manchester United - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (İngiltere Premier Lig) 12:34
İşte F.Bahçe'nin güncel borcu! İşte F.Bahçe'nin güncel borcu! 12:33
Beşiktaş'a Japon sol kanat! Beşiktaş'a Japon sol kanat! 12:16
İşte Trabzonspor maçının VAR hakemi! İşte Trabzonspor maçının VAR hakemi! 12:10
Jordan Loyd Anadolu Efes'te! Jordan Loyd Anadolu Efes'te! 12:00