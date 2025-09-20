Filenin Efeleri çeyrek finalde! 2025 Dünya Şampiyonası A Milli Erkek voleybol takımı çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta?

2025 Dünya Şampiyonası programına göre çeyrek final karşılaşmaları önümüzdeki günlerde oynanacak. Bu kapsamda Filenin Efeleri çeyrek final maçı da turnuva fikstürüne göre kesinleşecek. Maçın canlı yayın detayları, saat bilgisi ve kanal bilgisi federasyon tarafından duyurulacak. Vatandaşlar, Filenin Efeleri'nin çeyrek finalde kiminle karşılaşacağını merak ediyor. Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'nin rakibi kim olacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, A Milli Erkek voleybol takımı (Filenin Efeleri) çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

FİLENİN EFELERİ ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final karşılaşmaları 24-25 Eylül tarihlerinde, yarı finaller 27 Eylül, final ve üçüncülük müsabakası ise 28 Eylül'de yapılacak.

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI ÇEYREK FİNALDE KİMİNLE OYNAYACAK?

Milliler, Polonya-Kanada maçının galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

🇹🇷 TARİHİMİZDE İLK KEZ ÇEYREK FİNALDEYİİİZZ 🔥🏆Filenin Efeleri, harika oyununu Hollanda karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle süsleyerek FIVB Dünya Şampiyonası tarihimizde ilk kez çeyrek finale yükseliyor ve adımızı dünyanın en iyi 8 takımı arasına yazdırıyoruz! ❤️Çeyrek… pic.twitter.com/umrc1cFASi