Kanada-Türkiye MAÇI CANLI İZLE | Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. G Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, üçüncü sınavında Kanada ile karşılaşacak. İlk iki maçını kazanarak turnuvaya mükemmel bir başlangıç yapan Filenin Efeleri, bu kritik mücadelede de galip gelerek son 16 turuna namağlup çıkmayı hedefliyor. Filipinler'in başkenti Manila'da oynanacak olan karşılaşma, önemli karşılaşmalardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, Kanada-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
FIVB Erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda oynanacak Kanada-Türkiye voleybol maçı 17 Eylül Çarşamba günü saat 09.00'da başlayacak. Manila'da oynanacak karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
KANADA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE