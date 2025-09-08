Teşekkürler Sultanlar

2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya'ya 3-2 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, organizasyonda gümüş madalya kazandı. Dev finale iyi başlayan İtalya, başa baş giden ilk seti 25-23 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti. İkinci sete etkili başlayan millilerimiz, setin başlarında 8 sayılık (10-2) fark yakaladı. Oyunun devamında toparlanan İtalya, farkı 5'e (11-6) indirdi. İyi defans yapmayı sürdüren ayyıldızlılar, setin sonlarına doğru farkı iyice (18-8) açtı. Kalan bölümde de iyi oynayan Filenin Sultanları, ikinci seti 25-13 önde tamamladı ve 1-1 eşitliği sağladı.

VARGAS 33 SAYI ALDI

Üçüncü setin başlarında iyi defans yapan İtalya, 4 sayılık (2-6) fark yakaladı. İtalya, setin ortalarında farkı korumaya (11-15) devam etti. Bu skorun ardından 3 sayılık seri yakalayan milliler, farkı 1 sayıya (14-15) indirdi. Setin sonlarına 21-21 eşitlikle girilirken, İtalya 26-24 kazandı ve 2-1 öne geçti. 4. sette Eda ve Vargas ile sayılar bularak başlayan ay-yıldızlılar, 3 sayılık (6-3) fark yakaladı. Etkili mücadelesiyle farkı iyice artıran (20- 12) milli takımımız, başından sonuna kadar iyi oynadığı dördüncü seti 25-19 önde bitirdi ve durumu 2-2 yaptı.

İYİ BAŞLADIK AMA OLMADI

Karar setinin başlarında denge hakim olurken, bu dakikalar 4-4 eşitlikle geçildi. Bu skorun ardından Vargas ile sayılar bulan milli takımımız, 2 sayı (6-4) öne geçti. Toparlanan İtalya, 10-8 öne geçtiği sette hata yapmadı ve seti 15-8, mücadeleyi de 3-2 kazandı. Dünya 2'incisi olarak tarih yazan Filenin Sultanları'nda Melissa Vargas, 33 sayı alarak dev finalin en skorer ismi olmasına rağmen altın madalyaya uzanamadık.

TÜM TÜRKİYE TEK YÜREK OLDU

Sultanlar'ın 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile oynadığı karşılaşmada ülkemizde hayat durdu. Vatandaşlarımız, şehirlerin meydanlarında kurulan dev ekranlarda Filenin Sultanları'nın final maçını büyük bir heyecan ve coşkuyla izlerken, yenilgiye rağmen tarih yazıp Dünya 2.'si olan voleybolcularımızı meydanlarda elleri çatlayıncaya kadar alkışladılar.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN SULTANLAR'I TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda tarih yazarak finale çıkan ancak finalde İtalya'ya şanssız bir şekilde karar setinde 3-2 kaybeden A Milli Kadın Voleybol Takımımızı, sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tayland'da düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi olarak ülkemizi gururlandıran bir başarıya imza atan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları" ifadelerine yer verdi.

EDA ERDEM:

İçim buruk değil. Buralarda kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok büyük bir başarı kazandığımızın farkındayız ve üzgün değiliz. Adım adım ilerleyeceğiz. Buralarda yeniyiz. Bir sonraki turnuvayı düşüneceğiz artık. Takım arkadaşlarımın hepsini çok seviyorum ve herkesin eline, emeğine sağlık.

"ÖZÜR DİLİYORUZ"

Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, hem teşekkür etti hem de özür diledi. Üstündağ şunları söyledi: "Maalesef gümüş madalya aldık, çok üzüldük, halkımızı da üzdük. Şampiyon olamadığımız için özür diliyoruz. Final oynadık, altın madalya yakışırdı. Türk voleybolunun geldiği nokta alkışı hak ediyor. Madalyasız bir turnuvamız kalmadı. 2028'de de umarım kürsüde olacağız. Takımımla gurur duyuyorum, gençlere rol model oldular. Arkadaşlar hazırlık yapıyor. Galataport'ta taraftarımızla buluşacağız."

BU GURUR BİZİM!

Türkiye Voleybol Federasyonu ve diğer spor federasyonlarının yanı sıra spor kulüpleri, tarihinde ilk kez Dünya 2.'si olan Filenin Sultanları'nı kutladı. Voleybol Federasyonundan paylaşılan mesajda, "Bu gurur bizim! Tarihimizde ilk kez 2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda ikinciyiz; gümüş madalyanın sahibiyiz. Sahadaki mücadelesi ile tüm dünyada göğsümüzü kabartan FileninSultanları'na yürekten tebrikler!" ifadeleri kullanıldı.

SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK DA TRİBÜNDEN DESTEK VERDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Filenin Sultanları'nı yalnız bırakmadı. Spor Bakanı Bak ve Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Julide Kayıhan, dev maçı salondan izleyip voleybolcularımıza destek verdi.

AKBAŞLI JAPONYA 4.

Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Brezilya, Türk başantrenör Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'yı 3-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. Japonya, organizasyonda 15 yıl sonra yarı finale yükselirken, Ferhat Akbaş da Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olmuştu.