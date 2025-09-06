CANLI SKOR ANA SAYFA
Japonya-Türkiye MAÇI CANLI İZLE | Dünya Voleybol Şampiyonası yarı final maçı canlı izle

Japonya-Türkiye MAÇI CANLI İZLE | Dünya Voleybol Şampiyonası yarı final maçı canlı izle

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı final maçında Filenin Sultanları, Japonya ile karşı karşıya geliyor. Çeyrek finalde ABD'yi 3-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, güçlü rakibi karşısında da etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Tarihinde ilk kez yarı final oynama başarısı gösteren Filenin Sultanları, final biletini alarak unutulmaz bir turnuva yaşamak istiyor. Japonya-Türkiye karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 11:23 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 12:16
Japonya-Türkiye MAÇI CANLI İZLE | Dünya Voleybol Şampiyonası yarı final maçı canlı izle

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda heyecan dorukta. Çeyrek finalde ABD'yi eleyen A Milli Kadın Voleybol Takımı, adını yarı finale yazdırarak bir kez daha tarih yazdı. Şampiyonanın çeyrek finalinde ABD'yi 25-14, 22-25, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-1 mağlup eden ay-yıldızlılar, organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Filenin Sultanları şimdi de gözünü güçlü rakibi Japonya'ya dikti.

JAPONYA-TÜRKİYE KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

JAPONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası yarı finalinde oynanan Japonya-Türkiye maçı 6 Eylül Cumartesi günü saat 11.30'da başladı.

JAPONYA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Bangkok'taki Huamark Spor Salonu'ndaki Japonya-Türkiye voleybol yarı final maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

SON DÖRT MAÇIN ÜÇÜNÜ JAPONYA KAZANDI

Milli takım, Japonya ile son iki yılda FIVB Milletler Ligi'nde 3, Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde ise 1 kez karşılaştı.

Milletler Ligi'nde 2023, 2024 ve 2025 yıllarında oynadığı üç maçı da kaybeden milli takım, sadece 2023'te Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde rakibini mağlup edebildi.

Türkiye ile Japonya arasındaki maçlar çekişmeli geçerken, skorlar şu şekilde oluştu:

Olimpiyat Oyunları Elemeleri:

2023 - Türkiye-Japonya: 3-1

FIVB Milletler Ligi:

2023 - Türkiye-Japonya: 2-3

2024 - Türkiye-Japonya: 2-3

2025 - Türkiye-Japonya: 2-3

FERHAT AKBAŞ DA TARİHE GEÇTİ

Dünya Şampiyonası'nda başarılı performans sergileyen Türk başantrenör Ferhat Akbaş yönetimindeki Japonya, başkent Bangkok'ta oynanan çeyrek final maçında organizasyonun güçlü takımlardan Hollanda'yı 3-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Japonya organizasyonda 15 yıl sonra yarı finale yükselirken Ferhat Akbaş da Dünya Şampiyonası tarihinde yarı finale yükselen ilk Türk başantrenör olma başarısı gösterdi.

MİLLİ TAKIM, DÜNYA ŞAMPİYONASI'NDA İLK KEZ SET VERDİ

ABD'yi 3-1 yenen milli takım, organizasyonda ilk kez set verdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı İspanya, Bulgaristan ve Kanada ile son 16 turundaki Slovenya maçlarını set vermeden kazanmayı başardı.

Dünya Şampiyonası'na katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda grupları yenilgisiz tamamlayamayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu istatistiğini de değiştirdi.

YARI FİNALİN DİĞER ADI: İTALYA-BREZİLYA

Organizasyonun güçlü ekiplerinden, son organizasyonun bronz madalyalısı İtalya, çeyrek finalde karşılaştığı Polonya'yı 3-0 yenerek üst tura yükselmeyi başardı.

Bir diğer çeyrek final mücadelesinde Brezilya ise organizasyonda sürprizlere imza atan Fransa ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen, son organizasyonun gümüş madalyalısı Brezilya, adını yarı finale yazdırarak İtalya'nın rakibi oldu.

