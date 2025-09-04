CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Voleybol Sultanlar sahnede

Sultanlar sahnede

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde bugün ABD ile karşılaşacak.

Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Sultanlar sahnede
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde bugün ABD ile karşılaşacak. Huamark Spor Salonu'nda saat 16.30'da başlayacak dev maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Filenin Sultanları, ABD'yi elemesi halinde Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez yarı finale yükselecek. Ayrıca Ferhat Akbaş'ın çalıştırdığı Japonya'yla tarihi bir finale çıkma mücadelesi yapacağız. Milli takımımız; Kanada, İspanya ve Bulgaristan ile yer aldığı E Grubu'nu yenilgisiz, lider olarak tamamladı. Ardından son 16'da da Slovenya'yı mağlup ederek, çeyrek finale yükseldi. Dünya Voleybol Şampiyonası'nda en iyi derecemiz 6.'lık oldu.
