Hamurcu’ya özel görev

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Alper Hamurcu, 22 Ağustos-7 Eylül 2025 tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek olan FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda görev alacak. Alper Hamurcu'nun, turnuva boyunca Belçika Kadın Voleybol Milli Takımı'nın yardımcı antrenörü olarak yer alacağı dile getirildi.

GURURLA TEMSİL EDECEK

Prestijli turnuva, dünya çapında en iyi kadın voleybol takımlarını bir araya getirecek ve Alper Hamurcu da bu büyük organizasyona katılacak. Aydın BBSK'dan yapılan açıklamada, "Bu dev sahnede hem kulübümüzü hem de ülkemizi gururla temsil edecek olan Başantrenörümüz Alper Hamurcu'ya başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.