Genç Sultanlar çeyrek finalde!

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Ay-Yıldızlılar, Endonezya'nın Surabaya kentinde oynanan karşılaşmayı 25-14, 25-23 ve 25-10'luk setlerle 3-0 kazanmayı başardı. Milli Takımımız, Japonya- Hırvatistan karşılaşmasının galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. 15 Ağustos Cuma günü oynanacak çeyrek final mücadelesi, Volleyball World YouTube kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.