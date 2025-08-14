CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Voleybol Genç Sultanlar çeyrek finalde!

Genç Sultanlar çeyrek finalde!

U21 Kadın Voleybol Milli Takımımız, son 16 turunda Sırbistan’ı 3-0 mağlup ederek Dünya Şampiyonası’nda son 8’e kalmayı başardı

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 06:50
Genç Sultanlar çeyrek finalde!

21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımımız, Dünya Şampiyonası'nın son 16 turunda Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı. Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre; Ay-Yıldızlılar, Endonezya'nın Surabaya kentinde oynanan karşılaşmayı 25-14, 25-23 ve 25-10'luk setlerle 3-0 kazanmayı başardı. Milli Takımımız, Japonya- Hırvatistan karşılaşmasının galibiyle çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. 15 Ağustos Cuma günü oynanacak çeyrek final mücadelesi, Volleyball World YouTube kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

