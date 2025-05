Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank, ses getiren bir transfere imza attı.

İstanbul ekibi, son olarak Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic'i kadrosuna kattı.

2015 yılında Eczacıbaşı Dynavit'e transfer olan Boskovic, son 10 yıldır Eczacıbaşı formasını terletiyordu.

#IKnow this ambition! Welcome to VakıfBank, Tijana Boskovic⚡ pic.twitter.com/MgFQcQXMFy