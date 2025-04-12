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Haberler Voleybol Vakıfbank 3-1 Eczacıbaşı Dynavit | MAÇ SONUCU-ÖZET (Sultanlar Ligi)

Vakıfbank 3-1 Eczacıbaşı Dynavit | MAÇ SONUCU-ÖZET (Sultanlar Ligi)

Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçen VakıfBank ikinci maçı da 3-1 kazanarak finale yükselen takım oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 20:19
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Vakıfbank 3-1 Eczacıbaşı Dynavit | MAÇ SONUCU-ÖZET (Sultanlar Ligi)

Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçen VakıfBank ikinci maçı da 3-1 kazanarak finale yükselen takım oldu.

Karşılaşmanın ilk setini 20-25 kaybeden ev sahibi Vakıfbank 2'nci sette toparlanarak bu seti 25-19 önde tamamladı ve maçta durumu 1-1'e getirmeyi başardı. Büyük bir çekişmeye sahne olan 3'üncü sette de 26-24'lük skorla gülen taraf Vakıfbank oldu. 4'üncü sete etkili başlayan Vakıfbank başından sonuna kadar önde götürdüğü bu seti de 25-20 önde tamamlayarak eşleşmede durumu 2-0 yaptı ve finale yükselen ilk takım olmayı başardı.

SETLER: 20-25, 25-19, 26-24, 25-20

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