Derbi Aslan’ı

Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray, normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk ve üçüncü setlerini Galatasaray 25-23 kazanırken, ikinci ve dördüncü seti Fenerbahçe 20-25, 21-25 önde kapattı. Tie-Break setini de 15-10 kazanan Galatasaray, rakibini 3-2 mağlup ederek, seride 1-0 öne geçti.

2. MAÇ CUMARTESİ

Serinin 2'nci maçı 12 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Fenerbahçe'nin evinde oynanacak. Seride 2 galibiyet alan takım adını finale yazdıracak. 26 karşılaşmada 23 galibiyet alan Sarı-lacivertliler, normal sezonu 72 puanla lider tamamladı. Marco Fenoglio'nun çalıştırdığı Fenerbahçe bu sezon Alberto Bigarelli'nin çalıştırdığı Galatasaray'ı oynadığı iki karşılaşmayı da 3-0 kazandı.

EDA VE LİZA RiSKE EDiLMEDi

Fenerbahçe'de kaptan Eda Erdem sol ayak bileği dış yan bağ zorlanması ve eklem içi ödem nedeniyle, Liza Safranova ise üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle derbide forma giyemedi. Her iki oyuncunun da tedbir amaçlı dinlendirildiği ifade edildi.

FENOGLİO GÖNDERİLDİ

Fenerbahçe, Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Marco Fenoglio'nun görevine son verildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenoglio'nun yanı sıra yardımcı antrenör Stefano Micoli ve kondisyoner Maurizio Negro ile yolların ayrıldığı belirtildi.