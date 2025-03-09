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Haberler Voleybol Göztepe 20 yıllık hasreti bitirecek

Göztepe 20 yıllık hasreti bitirecek

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, 100'üncü kuruluş yıldönümünü kutlayacağı 2025'te voleybolda şampiyon olarak 20 senelik Sultanlar Ligi özlemini de sona erdirmeyi hedefliyor. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde 22 maçta 21 galibiyet alıp A Grubu'nu zirvede bitirdikten sonra Alanya'da organize edilen yarı final müsabakalarında 3'te 3 yaparak adını Final Etabı'na yazdıran Papara Göztepe'de geri sayım başladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 06:50
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Göztepe 20 yıllık hasreti bitirecek

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, 100'üncü kuruluş yıldönümünü kutlayacağı 2025'te voleybolda şampiyon olarak 20 senelik Sultanlar Ligi özlemini de sona erdirmeyi hedefliyor. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde 22 maçta 21 galibiyet alıp A Grubu'nu zirvede bitirdikten sonra Alanya'da organize edilen yarı final müsabakalarında 3'te 3 yaparak adını Final Etabı'na yazdıran Papara Göztepe'de geri sayım başladı.

AVRUPA'DA MÜCADELE ETTİ

İzmir temsilcisi 13-15 Mart'ta yine Alanya'da oynanacak final maçlarında sırasıyla Karşıyaka, İlbank ve İBB Spor'la kozlarını paylaşacak. Finalde ilk 2 sırayı alacak 2 takım Sultanlar Ligi'ne yükselecek. Göztepe kadın voleybolunda 1999- 2000 sezonunda Sultanlar Ligi'ni 5'inci sırada bitirip ülkemizi Avrupa kupasında temsil etme hakkı kazandı. Sarı-kırmızılı takım 2000- 2001'de Konfederasyon Kupası'nda mücadele etti.

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