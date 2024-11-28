Vakıfbank - Milano maçı canlı izle | Vakıfbank - Milano voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Vakıfbank ile Milano kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Vakıfbank - Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VAKIFBANK - MİLANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Vakıfbank - Milano maçı 28 Kasım Perşeöbe günü saat 19.30'da TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

Ülkemizin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı olmayı başaran VakıfBank, 4'ü namağlup 6 şampiyonlukla en çok şampiyonluğa ulaşan kulüp olduğu CEV Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçına çıkıyor. Sarı-siyahlılar, ikide iki ile başladığı C Grubu'ndaki 3. maçında İtalya ekibi Vero Volley Milano'yu konuk edecek. Bugün saat 19.30'da başlayacak dev maç, VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak ve Tivibu Spor'dan yayınlanacak.