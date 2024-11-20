Fenerbahçe Medicana - Monza canlı izle | Fenerbahçe - Monza voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Medicana ile Monza kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Medicana - Monza maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE MEDICANA - MONZA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Medicana - Monza maçı 20 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da TRT Tabii Spor 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE MEDICANA - MONZA MAÇI CANLI İZLE