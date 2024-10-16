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Haberler Voleybol

Fenerbahçe Medicana Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu

Voleybolda Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 mağlup ederek 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 21:03 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 21:18
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Fenerbahçe Medicana Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu

2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 25-23, 22-25, 25-17 ve 25-18 setlerle 3-1 yenen Fenerbahçe Medicana şampiyon oldu. Sarı-lacivertliler, organizasyonda 5'inci kez mutlu sona ulaştı.

Geçen sezonun Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana ile 2024 AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit, TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk seti çekişmeli bir oyuna sahne oldu. İlk sette Aslı Kalaç ve Melissa Vargas ile etkili olan sarı-lacivertliler üstün bir oyun ortaya koydu. Eczacıbaşı'nda Tijana Boskovic'in 10 sayısına rağmen Fenerbahçe birinci seti 25-23 önde bitirdi ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette Eczacıbaşı Dynavit, oyun üstünlüğünü set boyu korumayı başardı. Tijana Boskovic'in liderliğinde seti 25-22 kazanan turuncu-beyazlılar, karşılaşmada durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü set dengeli bir oyunla başladı. Bu sette Vasileva ve Vargas'ın oyuna ağırlığını koymasıyla üstünlüğü eline alan Fenerbahçe Medicana, üçüncü seti 25-17 önde bitirdi ve skoru 2-1 yaptı.

Dördüncü sete de Fenerbahçe Medicana iyi başladı. Sarı-lacivertliler, setin başında skoru 7-3 getirirken Eczacıbaşı Dynavit, mola aldı. Molanın ardından sarı-lacivertliler bir ara farkı 5 sayıya çıkardı: 8-3. Hande Baladın'ın oyuna ağırlığını koymasıyla 8-3'lük seri yakalayan turuncu-beyazlılar, maça dengeyi (11-11) getirdi ve Fenerbahçe'ye mola aldırdı. Molanın ardından Vargas ile oyunda üstünlüğünü yeniden ele alan Fenerbahçe Medicana, seti 25-18 maçı da 3-1 kazarak şampiyon oldu.

Öte yandan karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Erdal Karamercan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından Mehmet Ali Aydınlar ve iş insanı Sadettin Saran tribünden takip etti.

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