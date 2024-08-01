FİLENİN SULTANLARI MAÇ TARİHLERİ | Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, bugün maç var mı? - Paris Olimpiyatları 2024

Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ne karşı 3-1'lik mağlubiyet elde etti ve çeyrek finale çıkmaya hak kazandı. Daha önce Hollanda'yı da mağlup eden Milli Takımımız Olimpiyatlar'da gurur üstüne gurur yaşattı. Türkiye'nin bir sonraki karşılaşması ise İtalya ile olacak. Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, bugün maç var mı? sorularının yanıtları merak edilirken detaylar haberimizde...

TÜRKİYE-İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Paris Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları gruptaki son maçında İtalya ile mücadele edecek.

Voleybolseverler Türkiye ile İtalya arasında oynanacak müsabakanın detaylarını araştırmaya başladı. Türkiye - İtalya maçı 4 Ağustos 2024 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. Müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.