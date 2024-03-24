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Fenerbahçe Opet 3 - 1 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Final

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'in finalinde Ezcazıbaşı Dynavit ile karşılaşan Fenerbahçe Opet, rakibini 3-1 mağlup ederek kupayı 4. kez müzesine götürdü.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 19:00 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 20:25
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Fenerbahçe Opet 3 - 1 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Final

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, AXA Sigorta Kupa Voley Final karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendi ve 4. kez şampiyon oldu. Mücadelenin setleri 25-23, 16-25, 25-17, 25-20 tamamlandı. Vargas 19 sayıyla maçın skoreri oldu.

Ankara Spor Salonu'nda oynanan final maçının ilk seti büyük bir çekişmeye sahne olurken, sarı-lacivertliler bu seti 25-23 üstün bitirdi. İkinci sette ise Eczacıbaşı Dynavit, rakibine karşı büyük üstünlük sağlayarak bu bölümü 25-16 geçti ve skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü setin başında orta oyuncuları ile etkili olan Fenerbahçe, Melissa Vargas'ın sayılarıyla farkı açtığı seti 25-17 kazandı. Dördüncü sete 5-0'lık seriyle başlayan sarı-lacivertliler, iyi oyununu sürdürdü ve Arina Fedorovtseva'nın servis sayısı ile durumu 18-10'a getirdi. Setin ilerleyen bölümünde farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe seti 25-15, maçı da 3-1 kazandı ve 4. kez kupada şampiyonluk sevinci yaşadı.

SET SONUÇLARI

1. Set: Fenerbahçe Opet 25 - 23 Eczacıbaşı Dynavit

2. Set: Fenerbahçe Opet 16 - 25 Eczacıbaşı Dynavit

3. Set: Fenerbahçe Opet 25 - 17 Eczacıbaşı Dynavit

4. Set: Fenerbahçe Opet 25 - 20 Eczacıbaşı Dynavit

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