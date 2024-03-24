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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Opet'e tebrik mesajı!

Fenerbahçe Opet, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit’i yenerek kupayı kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sar-lacivertli kulüp için tebrik mesajı yayımladı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 19:31 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2024 Pazar 19:34
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan Fenerbahçe Opet'e tebrik mesajı!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Finali'nde Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Spor Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Opet arasında oynanan AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finalinde rakibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Sarı-lacivertli kulübün elde ettiği şampiyonlukta emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve taraftarları tebrik ediyorum. Eczacıbaşı Dynavit'i de finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum."

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