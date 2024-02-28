Ziraat Bankkart 0-3 Guaguas | Altın Set: 15-7 (MAÇ SONUCU ÖZET)

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Ziraat Bankkart, ilk maçta 3-1 mağlup ettiği Guaguas'a sahasında 3-0 yenildi ve maç altın sete gitti. Altın sette rakibine 15-7 üstünlük kuran Ziraat Bankkart, adını yarı finale yazdırdı.
İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:
SALON: TVF Ziraat Bankkart
HAKEMLER: Laszlo Adler (Macaristan), Stanislava Simic (Sırbistan)
ZİRAAT BANKKART: Bedirhan Bülbül, Tuinstra, Ter Maat, Faik Samit Güneş, Camejo, Arslan Ekşi (Oğulcan Yatkın, Berkay Bayraktar)
GUAGUAS: Vigrass, Zonca, De Amo, Bezerra, Bruno, Ramos, (Larranaga, Diedhiou)
SETLER: 17-25, 21-25, 18-25, 15-7
SÜRE: 100 dakika (23, 29, 29, 19)