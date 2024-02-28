Filede Avrupa günü

ZİRAAT BANKKART-LAS PALMAS

İlk karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan temsilcimiz, turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan elde edeceği her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set yeterli olacak.

F.BAHÇE OPET-STUTTGART

İlk karşılaşmadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan temsilcimiz, turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan 3-0 veya 3-1 galip ayrılması gerekiyor. Fenerbahçe Opet, müsabakadan 3-2 galip ayrılması halinde turu geçen taraf oynanacak altın setin ardından belli olacak.

LÜNEBURG-ARKAS

İlk karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan temsilcimiz, turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan elde edeceği her türlü galibiyet veya kazanacağı en az 2 set yeterli olacak.

S.SCANDİCCİ-ECZACIBAŞI

İlk karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan temsilcimiz, turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan elde edeceği her türlü galibiyet yeterli olacak. İtalyan ekibi karşılaşmadan 3-0 veya 3-1 galip ayrılması halinde turu geçen taraf olacak. İtalyan temsilcisinin 3-2'lik galibiyetinde ise karşılaşma altın sete taşınacak.

C.CİVİTANOVA-HALKBANK

İlk karşılaşmadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan temsilcimiz, turu geçebilmesi için ikinci karşılaşmadan öncelikle 3-0 veya 3-1 galip ayrılması, ardından oynanacak altın sette rakibine üstünlük sağlaması gerekecek. İtalyan ekibi karşılaşmadan her türlü galip ayrılması veya en az 2 set kazanması halinde turu geçen taraf olacak.

HEYECANIMIZ BÜYÜK

Challenge Cup'ı 2009'da kazanan Arkas, yarı final rövanşında Lüneburg'u geçerse 13 yıl sonra aynı heyecanı yaşatacak. Yönetici Uğur Özden, "Heyecanımız büyük. Almanya'dan finalle dönmeyi hedefliyoruz" dedi.,

KAYSERİ'YE 9 FARK LAZIM

Melikgazi Kayseri, bugün 22.00'de Euro- Cup çeyrek final ilk maçında evinde 87-79 yenildiği London Lions'la rövanşa çıkacak. Temsilcimizin yarı finale çıkması için İngiltere'de en az 9 sayıyla kazanması gerekiyor.