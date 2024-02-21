Asseco Resovia Rzeszow 3-1 Fenerbahçe Parolapara (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda konuk olduğu Polonya ekibi Asseco Resovia Rzeszow'a 25-12, 25-17, 22-25 ve 25-21'lik setler sonucu 3-1 mağlup oldu. Bu mücadelenin rövanşı 29 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.

SALON: RCWS Podpromie

HAKEMLER: Wouter De Baar, Volodymyr Paievskyi

ASSECO RESOVİA RZESZOW: Drzyzga, Mordyl, Klos, Louati, Cebulj, Boyer (Bucki, Potera, Staszewski, Defalco)

FENERBAHÇE PAROLAPARA: Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Yiğit Gülmezoğlu, Jelveh Ghaziani, Luburic, Kooy (Caner Dengin, Hasan Yeşilbudak, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Penchev)

SETLER: 25-12, 25-17, 22-25, 25-21

SÜRE: 100 dakika (21, 23, 29, 27)