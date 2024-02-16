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A Milli Erkek Voleybol Takımı’nda Cedric Enard dönemi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Cedric Enard getirildi. Enard ile 1+2 yıllık sözleşme imzalandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 12:30
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A Milli Erkek Voleybol Takımı’nda Cedric Enard dönemi!

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü Cedric Enard oldu.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen törene Enard'ın yanı sıra Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yeni menajeri Orkun Özel ve basın mensupları katıldı.

Cedric Enard ile 1+2 yıllık mukaveleye imza atıldı.

İmza töreninde konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türk voleybolunun nereden nereye geldiğini biliyorsunuz. Bu yıl tarihi başarılar elde edildi. Ama hedefimiz ve beklentimiz büyük. Hayallerimiz ve hedeflerimiz dışında tabii ki heyecanımız da var. Kadın voleybolunda dünyada hiç kimseye nasip olmayan başarılar elde ettik. Erkek voleybolunda ise olimpiyat elemesi oynamaya hak kazandık. A Milli Erkek Voleybol Takımımızın yeni başantrenörü Cedric Enard, son olarak Hırvatistan Milli Takımı'nın başındaydı. Öncesinde Almanya'nın Berlin takımında görev yaptı. Kendisiyle 1+2 yıllık olmak üzere toplam 3 yıllık anlaşmaya vardık. Bu süreçte kendisinin Hırvatistan ile sözleşmesi devam ediyordu. Anlayışları ve kolaylık sağlamalarından dolayı onlara da teşekkür ediyorum. Yeni koçumuzla birlikte takımın menajerliğini Orkun Özel yapacak. Yeni imzaların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hedefimiz büyüktür. Kadınlarımız olimpiyata katılma hakkı elde etti. Ama erkeklerimiz elemelerden çıkamadı. Fakat şansımız devam ediyor. Dünya sıralamasında alacağımız pozisyona göre olimpiyatlara katılma şansımız var. Ben inanıyorum. Buna ulaşacak takıma ve oyunculara sahip olduğumuzu düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.

Türkiye'de olduğu için mutlu olduğunu dile getiren Başantrenör Cedric Enard ise, "Burada olduğum için gurur duyuyorum. Benim için yeni bir meydan okuma olacak. Türk voleybolunun nerelere geldiğinin farkındayım. Bu takım için başarılara yürüyeceğimizi düşünüyorum. Tabii ki herkes şampiyon olmak ister. Biz de istiyoruz. Şampiyon olmak için çok fazla çalışacağız ve çaba sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın yeni menajeri Orkun Özel ise, "Ay-yıldızın altında görev almak bir şeref. Bu bir bayrak yarışı. Makamlar kalıcı ve bizler geçiciyiz. Aldığımız yerden bu bayrağı yukarıya taşımak istiyoruz" cümlelerine yer verdi.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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